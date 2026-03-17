Argentina se retira de la OMS luego de un año desde su anuncio de salida del organismo

Archivo - Argentina.- Argentina abandona la OMS tras cumplirse un año de la notificación de su decisión de retirarse del organismo - OMS - Archivo

ARGENTINA, 17 Mar (EUROPA PRESS)

Este martes, la República Argentina oficializó su desvinculación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), culminando un proceso que comenzó hace exactamente un año con la notificación a las Naciones Unidas. Este paso, según explicaciones previas de Buenos Aires, obedece a las "profundas discrepancias" en el manejo de la pandemia de COVID-19 y la búsqueda de una mayor "soberanía" nacional en asuntos de salud.

El Ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, comunicó a través de sus redes sociales que "hoy se hace efectivo el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país." La decisión fue originalmente enviada el 17 de marzo de 2025 al Secretario General de la ONU, António Guterres, respetando los protocolos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que estipulan un año para la efectividad de tal acción tras la notificación.

Quirno afirmó que "nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias". Este anuncio llega después de que Estados Unidos también decidiera apartarse del organismo, y en un contexto en que el presidente argentino, Javier Milei, ha tildado de "ideóloga" a la OMS por la recomendación de medidas de cuarentena durante la pandemia, las cuales fueron adoptadas por la administración de Alberto Fernández. Milei incluso llegó a considerar esas acciones como una violación al Estatuto de Roma y las describió como "uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia".

La salida de Argentina de la OMS marca un punto de inflexión en la política sanitaria internacional del país, delineando un nuevo camino basado en la autonomía de sus decisiones en el ámbito de la salud pública y la cooperación directa con otros estados y regiones.