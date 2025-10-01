Arrestaron en Perú a dos personas por triple homicidio machista en Argentina

ARGENTINA, 1 Oct (EUROPA PRESS)

En un reciente operativo en Perú, se llevaron a cabo las detenciones de dos sujetos acusados por los brutales asesinatos de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Los cuerpos de las jóvenes, que tenían entre 15 y 20 años, se descubrieron en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, después de su desaparición reportada hace más de una semana, un caso que ha causado una profunda conmoción y rechazo en el país.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció a través de un mensaje en la red social X la captura de Matías Agustín Ozorio, de 28 años, en Lima, acompañando el anuncio con una imagen del momento de la detención. Este hecho se logró gracias al "trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA (Policía Federal de Argentina)". Bullrich comunicó que se procederá a solicitar la extradición de Ozorio para que enfrente cargos por el triple feminicidio en Argentina.

Asimismo, Bullrich celebró la detención de 'Pequeño J' en un distrito limeño, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de 20 años considerado el autor intelectual detrás de este horrendo crimen, según fuentes gubernamentales informaron a 'La Nación'.

Con estas dos arrestos, el número total de detenidos en relación con el caso asciende a nueve. Las víctimas fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, después de su desaparición en La Matanza, localidades ambas situadas en la Provincia de Buenos Aires. El macabro hallazgo cobró una dimensión aún más perturbadora al saberse que el asesinato de las jóvenes fue transmitido en vivo por redes sociales, alcanzando a aproximadamente 45 espectadores, lo que añade una capa de horror y urgencia en la lucha contra la violencia de género en el país.