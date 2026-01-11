Chile propone ayuda a Argentina para combatir incendios en Patagonia

Archivo - Chile ofrece a Argentina su ayuda para combatir los incendios en la Patagonia - Europa Press/Contacto/Matias Rosingana - Archivo

ARGENTINA, 11 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente chileno Gabriel Boric extendió una mano solidaria hacia Argentina frente a la crisis provocada por los voraces incendios en la Patagonia, manifestando su disposición para colaborar en las labores de contención del fuego. "Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos", declaró Boric a través de su cuenta de X.

La emergencia, concentrada principalmente en Puerto Patriada, El Hoyo, ha devastado 5.500 hectáreas hasta la fecha. La situación, lejos de mejorar, se ha agravado en las últimas horas complicada por condiciones climáticas adversas que favorecen la expansión del fuego, como advirtió el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Chubut, Héctor Iturrioz. El funcionario reveló también que el origen del incendio fue deliberado, basándose en hallazgos de restos de combustible en la zona de inicio, en conversaciones con Splendid AM 990.

La posición de Chile no solo fue expresada por su presidente, sino reforzada por el canciller Alberto van Klaveren, quien reafirmó la disposición del país para asistir a Argentina. "Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos", sostuvo el diplomático, subrayando la importancia de la unión y el esfuerzo cooperativo en tiempos difíciles.