Gobernadores patagónicos solicitan Emergencia Ígnea Nacional ante el desastre de 230.000 hectáreas arrasadas

ARGENTINA, 28 Jan (EUROPA PRESS)

Este martes, los gobernadores de las Provincias patagónicas argentinas realizaron un pedido conjunto al Congreso para la declaración de una Emergencia Ígnea a nivel nacional. Este reclamo se fundamenta en las acciones ya tomadas por estas regiones en octubre de 2025, frente a un escenario de clima extremadamente adverso y la peor sequía desde 1965, que resultó en la quema de cerca de 230.000 hectáreas.

"Junto a los gobernadores de la Patagonia, solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores", anunció Nacho Torres, gobernador de Chubut, compartiendo en redes sociales parte de una videoconferencia con líderes y representantes de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.

Torres destacó la necesidad de herramientas excepcionales para combatir la magnitud de los incendios. "Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las Provincias y el Estado Nacional", explicó.

Además, subrayó que la Patagonia no está aislada y que el fuego no conoce de límites, ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones, instando a todos los bloques del Congreso a apoyar el proyecto con la urgencia que requiere la situación.

Los últimos meses han sido testigos de incendios devastadores en la región sur de América del Sur, con un impacto particularmente grave en Argentina. Los fuegos han consumido 229.700 hectáreas en total, repartidas en 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz.