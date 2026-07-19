El Gobierno argentino declaró feriado el lunes en el sector público si Argentina gana el Mundial

Argentina.- El Gobierno argentino decretará festivo el lunes en el sector público si ganan el Mundial - Daniella Fernandez Realin / Zuma Press / Europa Pr

ARGENTINA, 19 Jul (EUROPA PRESS)

El Gobierno argentino declaró feriado para el lunes en el sector público por el regreso de la selección argentina de fútbol si se impone en la final del Mundial que se disputa este domingo en Nueva York ante la selección española.

La medida aplica a la administración pública nacional, mientras que en el sector privado, cada empresa decidirá si se adhiere al asueto, según informaron medios locales.

El Ejecutivo trabaja en la organización de los festejos para recibir al equipo y acompañar una posible nueva celebración, que sería la segunda consecutiva en mundiales. La residencia presidencial oficial, la Casa Rosada, estaría disponible para una eventual celebración. Allí, el presidente Javier Milei recibiría a los jugadores, aunque la decisión final dependería de ellos y del cuerpo técnico, que aún no confirmó nada al respecto.

Además, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se ofreció a organizar un escenario en la avenida Del Libertador para recibir al equipo, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no ha confirmado aún el recorrido.

La prioridad será garantizar la seguridad de los futbolistas y evitar las complicaciones que se produjeron durante los festejos del Mundial de Qatar 2022, cuando el desfile debió interrumpirse debido a la gran cantidad de personas asistentes.