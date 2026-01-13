Una víctima fatal y 35 heridos en Mar del Plata por una enorme ola

Archivo - Argentina.- Una persona ha muerto y 35 han resultado heridas en Mar del Plata, Argentina, sorprendidas por una gran ola - Diego Izquierdo/telam/dpa - Archivo

ARGENTINA, 13 Jan (EUROPA PRESS)

Una tragedia azotó la ciudad de Mar del Plata en Argentina, donde una persona perdió la vida y otras 35 resultaron heridas luego de que un fenómeno conocido como "meteotsunami" sorprendiera tanto a bañistas como a personas en la arena. Este evento se caracteriza por una ola que incrementa su altura repentinamente debido a cambios atmosféricos o vientos intensos, explicó al diario 'La Nación' Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

El lamentable incidente tuvo lugar en la playa de Santa Clara del Mar, donde un hombre de 29 años, identificado como Yair Emir Manno Núñez, chocó contra las rocas tras perder el control por el impacto de la ola. Manno Núñez, quien residía en Francia, había viajado a Mar del Plata con su novia para visitar a su familia.

Este suceso ocurre en medio de una severa ola de calor que afecta a la Provincia de Buenos Aires, con Mar del Plata alcanzando temperaturas récord. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, la ciudad registró 37,6 grados, marcando la segunda ocasión en 15 días que las temperaturas superan los 37 grados.